В поселках, входящих в состав Томска, стартовал ремонт дорог
Бригады «ТомскСАХ» приступили к ремонту ул. Родниковой в пос. Родник. На участке протяженностью 723 метра от ул. Арктической до ул. Еловки будет выполнен ремонт проезжей части с использованием асфальтобетонного скола. - Всего в этом сезоне планируется отремонтировать таким образом более 40 тыс. кв. м томских дорог, - сообщает пресс-служба мэрии.
Срезку асфальта муниципальные подрядчики получают при ремонте основных магистралей областного центра. Затем она применяется для отсыпки и ремонта дорог 3 категории, внутриквартальных проездов, улиц на отдаленных территориях. Такой подход позволяет экономить средства бюджета и при этом приводить в порядок улично-дорожную сеть.
- При ремонте асфальтобетонным сколом существующую дорогу сначала выравнивают грейдером, при помощи специализированной техники распределяют асфальтобетонный скол, образовавшийся в городе при ремонте дорог первой категории. Затем обновленное покрытие уплотняют катками, - уточняется в сообщении.
В настоящее время специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства формируют перечень улиц, где проезжую часть отремонтируют асфальтобетонным сколом. За основу взяты предложения томичей.
ИСТОЧНИК KP.RU