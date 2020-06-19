2020-06-19T06:12:32+03:00
Недвижимость

В поселках, входящих в состав Томска, стартовал ремонт дорог

При выполнении работ используется срез асфальта с основных магистралей
Алиса Селезнева
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В поселках, входящих в состав Томска, начался ремонт дорог.В поселках, входящих в состав Томска, начался ремонт дорог.Фото: из открытых источников
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Бригады «ТомскСАХ» приступили к ремонту ул. Родниковой в пос. Родник. На участке протяженностью 723 метра от ул. Арктической до ул. Еловки будет выполнен ремонт проезжей части с использованием асфальтобетонного скола. - Всего в этом сезоне планируется отремонтировать таким образом более 40 тыс. кв. м томских дорог, - сообщает пресс-служба мэрии.

Срезку асфальта муниципальные подрядчики получают при ремонте основных магистралей областного центра. Затем она применяется для отсыпки и ремонта дорог 3 категории, внутриквартальных проездов, улиц на отдаленных территориях. Такой подход позволяет экономить средства бюджета и при этом приводить в порядок улично-дорожную сеть.

- При ремонте асфальтобетонным сколом существующую дорогу сначала выравнивают грейдером, при помощи специализированной техники распределяют асфальтобетонный скол, образовавшийся в городе при ремонте дорог первой категории. Затем обновленное покрытие уплотняют катками, - уточняется в сообщении.

В настоящее время специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства формируют перечень улиц, где проезжую часть отремонтируют асфальтобетонным сколом. За основу взяты предложения томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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