Власти: масочный режим томичам придется соблюдать неопределенно долго

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:26:14+03:00

Стабилизация ситуации с COVID-19 – еще не повод ослабить санитарные нормы, считают чиновники. Фото: из открытых источников

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Масочный режим может быть отменен тогда, когда эпидситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной. Об этом 18 июня заявила на телеканале «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«(Отменить масочный режим можно будет. – ред.) вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален», – заявила она. При этом Попова отметила, что нет оснований говорить об исчезновении вируса, подчеркнув, что необходимо добиться отсутствия роста уровня заболеваемости.

Ранее, 11 июня, Министерство здравоохранения РФ рекомендовало жителям страны «не пренебрегать мерами индивидуальной эпидемиологической безопасности и сохранять приверженность масочному режиму».

Напомним, в Томской области по решению губернатора Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с 18 мая введен обязательный масочный режим (с 12 мая он носил рекомендательный характер). Жители обязаны носить маски на общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах

ИСТОЧНИК KP.RU