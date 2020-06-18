Полиция за два часа разыскала пропавшего на севере Томской области подростка

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:56:13+03:00

Женщины-полицейские сработали оперативно и нашли пропавшего подростка Фото: из открытых источников

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17 июня около 12 часов дня в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего подростка, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Сотрудниками межмуниципального отдела полиции немедленно был организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.

В результате проведенных мероприятий 17 июня около 14 часов мальчик был обнаружен сотрудниками отдела дознания МО ВМД России «Стрежевской» майором полиции Светланой Мироновой и лейтенантом полиции Ириной Файзуллиной в районе 4 микрорайона города Стрежевой.

Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ребенок был передан законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU