Полиция за два часа разыскала пропавшего на севере Томской области подростка
17 июня около 12 часов дня в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего подростка, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
Сотрудниками межмуниципального отдела полиции немедленно был организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.
В результате проведенных мероприятий 17 июня около 14 часов мальчик был обнаружен сотрудниками отдела дознания МО ВМД России «Стрежевской» майором полиции Светланой Мироновой и лейтенантом полиции Ириной Файзуллиной в районе 4 микрорайона города Стрежевой.
Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ребенок был передан законным представителям.
ИСТОЧНИК KP.RU