2020-06-18T12:40:46+03:00
Спорт

Томичка представит сборную России на международном онлайн-турнире по самбо

Сегодня стартует первый в истории самбо турнир в Интернете «Кубок Роснефти»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Юная спортсменка защитит честь Томской области онлайнЮная спортсменка защитит честь Томской области онлайнФото: из открытых источников
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18 июня стартует первый в истории самбо международный онлайн-турнир «Кубок Роснефти». Сборную России на данном турнире будет представлять учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, мастер спорта России международного класса по самбо, студентка Томского государственного университета Виктория Сергиевская.

– Это новый формат для всех, конечно, присутствует волнение, ведь я представляю сборную России и являюсь единственной представительницей нашей страны, но постараюсь максимально хорошо себя проявить, – поделилась Виктория.

Турнир пройдет в формате онлайн-викторины, в ходе которой спортсменам предстоит продемонстрировать знания самбистских техник, находчивость, смекалку, а в ряде случаев и физическую форму, выполнив ряд упражнений.

Согласно правилам онлайн-соревнований, во время поединка самбисты, поочередно совершая ходы, должны будут угадать название техники самбо, скрытой за специальными полями на игровой доске. В первый день - на предварительном этапе - будут определены спортсмены - участники 1/8 финала. Во второй день – в финальном блоке - будут разыграны 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

«Онлайн-турнир «Кубок Роснефти» пройдет в несколько этапов: 18-19 июня – на Европейском континенте, 27 июня – в Африке, 4-5 июля – в Азии, 11-12 июля – в Панамерике. По итогам континентальных турниров запланировано проведение суперфинала, в котором примут участие финалисты с континентов. Проведение суперфинала запланировано на 18 июля. Победители и призеры на всех этапах поучат денежные призы от компании «Роснефть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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