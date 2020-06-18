Томская область закупила 83 новых автобуса для межмуниципальных пассажирских перевозок

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:57:37+03:00

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18 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил на набережной реки Томи ключи от первых 50-ти автобусов, приобретенных за счет областного бюджета для внутриобластных пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор отметил, что для Томской области с ее необъятными просторами дороги и транспортная доступность всегда были уязвимой чертой.

– Если дорожную проблему мы успешно решаем, то проблема областных автобусных перевозок, казалось, всегда была из разряда неразрешимых. Потому, что все пассажирские маршруты делятся на социальные и коммерческие, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Коммерческие перевозки, как горячие пирожки, разбирал частный бизнес. А убыточными был вынужден заниматься наш «Томскавтотранс». Естественно, это областное предприятие стало планово-убыточным и каждый год приносило миллионные убытки. Такая ситуация не могла длиться вечно. Мы приняли решение создать новую пассажирскую автотранспортную компанию, на 100% принадлежащую Томской области и в течение трех лет ей выделять средства на приобретение в лизинг новых автобусов.

Новая компания уже приобрела 83 автобуса марки «Вектор NEXT». Сегодня губернатор вручил ее директору Александру Селищеву ключи от первых 50-ти автобусов.

В числе 83-х новых автобусов марки «Вектор NEXT» экологического класса ЕВРО-5 - 52 низкопольных газовых вместимостью 50 человек; 21 газовых вместимостью 51 человек и 10 на дизельном топливе вместимостью 61 человек. Все автобусы укомплектованы системой «ГЛОНАСС», тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло «бегущая строка».

Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, по поручению главы региона Сергея Жвачкина в Томской области разработана новая система межмуниципальных и пригородных перевозок. Так, в апреле департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области для осуществления пассажирских перевозок по межмуниципальным пригородным, в том числе социально значимым маршрутам учредил новое предприятие – ООО «Томская областная пассажирская компания». На конкурсной основе предприятие заключило лизинговый договор с АО «Сбербанк Лизинг» и приобрело 83 автобуса.

При этом работающее в регионе АО «Томскавтотранс» будет оказывать услуги по предоставлению производственной базы и обслуживанию автобусов при их выходе в рейс, а также продолжит деятельность по оказанию услуг автовокзала.

Новое государственное предприятие наравне с частными перевозчиками будет участвовать в конкурсах на выполнение перевозок по межмуниципальным маршрутам, которые состоятся уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU