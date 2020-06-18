Оперштаб: очаги COVID-19 выявлены на предприятиях Томского и Асиновского районов

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:55:47+03:00

Коронавирус собирает свою жатву в Томской области Фото: из открытых источников

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование

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18 июня в Томской области выявлено сразу 89 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордный показатель за время пандемии.

- Резкий рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очагами на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Он также рассказал, что все заболевшие с клиническими симптомами госпитализированы. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование: устанавливаются контакты инфицированных, дезинфицируются помещения. Кроме того продолжают выявляться заболевшие по установленным ранее очагам.

Заместитель губернатора подчеркнул, что массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU