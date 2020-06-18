2020-06-18T11:35:03+03:00
Происшествия

Срочно: в Томске ограбили почтальона, полиция ищет подозреваемого

Злоумышленник похитил сумку с деньгами и сотовый телефон
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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18 июня, около 9 часов 21 минут в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило сообщение о том, что возле дома по ул. Ф. Лыткина, 24 неизвестный похитил у почтальона сумку с деньгами, а также сотовый телефон.

-В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и местонахождения похищенного имущества, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка обращаются к гражданам: если Вы обладаете информацией, способной помочь установить личность подозреваемого, а также местонахождение похищенного имущества, просим обращаться по телефону 02 (с сотового 102) или по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9"а", кабинет 416, телефон 8-952-803-59-44. Конфиденциальность гарантируется!

Новость дополнена.

Как сообщили "КП-Томск" в Управлении федеральной почтовой связи по Томской области, пострадавшей сотруднице оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время служба безопасности УФПС оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего задержания злоумышленника.

- Происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций, денежные средства компании застрахованы. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок и в полном объеме, - подчеркнули представители регионального филиала Почты России.

Подозреваемый,Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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