Коронавирус в Томске: рекордные + 89 новых случаев
Число заболевших в регионе превысило 1,5 тысячи
Число случаев COVID в регионе перешагнуло за 1500.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 18 июня, в Томской области выявлено сразу 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1515 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено7790 заболевших, 182 пациента скончались, 9621 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 561 091, 7660 умерли, 313 963 выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU