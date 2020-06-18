2020-06-18T10:40:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: рекордные + 89 новых случаев

Число заболевших в регионе превысило 1,5 тысячи
Алиса Селезнева
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Число случаев COVID в регионе перешагнуло за 1500.Число случаев COVID в регионе перешагнуло за 1500.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 18 июня, в Томской области выявлено сразу 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1515 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено7790 заболевших, 182 пациента скончались, 9621 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 561 091, 7660 умерли, 313 963 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU

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