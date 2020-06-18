Коронавирус в Томске: рекордные + 89 новых случаев

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:40:13+03:00

Число случаев COVID в регионе перешагнуло за 1500. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 июня, в Томской области выявлено сразу 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1515 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено7790 заболевших, 182 пациента скончались, 9621 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 561 091, 7660 умерли, 313 963 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU