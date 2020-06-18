2020-06-18T10:19:58+03:00
Происшествия

Группа аферистов из Томска и Кузбасса пойдет под суд за «обналичку» маткапитала

Ущерб от ее деятельности составил почти 10 млн рублей
Алиса Селезнева
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Аферисты заработали почти 10 млн рублей, обманывая государство.Аферисты заработали почти 10 млн рублей, обманывая государство.Фото: из открытых источников
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- Группа аферистов из Томска и Кузбасса заработала 10 млн рублей на «обналичке» маткапитала

Уголовное дело передано на рассмотрение суда

- Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей Томской и Кемеровской областей, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат. Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с августа 2017 года по март 2019 года обвиняемые организовали и реализовали незаконную схему по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

- Они подыскивали получателей сертификатов, заключали с ними фиктивные договоры займа от имени кредитного кооператива и сделки по приобретению жилых помещений, которые являлись непригодными для проживания. В результате жилищные условия семей с детьми не улучшались, а перечисленные бюджетные средства в размере более 9,8 млн рублей были похищены, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска. Двое участников преступной группы, в том числе её организатор, сейчас содержатся под стражей, в отношении шести обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, в суд направлены уголовные дела в отношении 20 женщин, обращавшихся к данным аферистам за «обналичкой» средств материнского капитала и представивших подложные документы в Пенсионный фонд. Они также будут привлечены к ответственности за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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