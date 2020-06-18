Власти Китая впервые учредили целевые стипендии для обучения студентов в Томском политехе

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:54:27+03:00

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Правительство Китайской Народной Республики впервые выделило стипендии для китайских граждан для обучения именно в Томском политехническом университете. Воспользоваться ими в 2020/2021 учебном году смогут 40 студентов, - сообщила в четверг пресс-служба вуза.

-Благодаря совместной работе Ассоциации выпускников ТПУ в Китае и отдела по работе с иностранными обучающимися было выделено 40 стипендий: 10 в магистратуре и 30 в бакалавриате, — рассказала начальник отдела по работе с иностранными обучающимися ТПУ Ирина Кокарева.

Она отметила, что конкурсный отбор кандидатов на стипендии проведет китайская сторона. Студентам оплатят перелет, проживание, плюс они получать денежные выплаты. Для обучения в бакалавриате ТПУ победители отбора смогут выбрать любое направление, а в магистратуре акцент будет сделан на программу «Физика конденсированного состояния.

Добавим, на сегодняшний момент в ТПУ учатся 252 студента из Китая. Они изучают машиностроение, материаловедение, наноматериалы, аддитивные технологии, оптотехнику и другие направления, наиболее востребованные в промышленности и науке «Поднебесной».

ИСТОЧНИК KP.RU