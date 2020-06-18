2020-06-18T09:26:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Всего за одни сутки в Томске проведена дезинфекция почти 600 жилых домов

Узнать график обработки мест общего пользования можно в управляющей компании
Антонина Ленская
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Районные власти проводят выборочные проверки дезинфекции подъездов жилых домов.Районные власти проводят выборочные проверки дезинфекции подъездов жилых домов.Фото: из открытых источников
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За сутки в Томске была выполнена дезинфекция 590 многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба мэрии. В том числе, почти по 50 адресам проведена выборочная проверка с фотофиксацией. Напомним, по поручению мэра города дезинфекция в местах общего пользования МКД проводится с 26 марта.

Сегодня утром на селекторном совещании главы районов доложили о работе УК и ТСЖ по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, накануне сотрудники управляющих и клининговых компаний привели в порядок почти 1 850 подъездов. Дезинфицирующими растворами обработаны входные группы, почтовые ящики, кнопки лифтов, домофонов, поручни, перила и подоконники.

В среду дезинфекция проводилась в домах Академгородка, по пр. Фрунзе, Мира, ул. Алтайской, Сибирской, К. Ильмера. Войкова, Профсоюзной, пер. Светлому и другим адресам. Уточнить график обработки мест общего пользования в домах томичи могут в своей управляющей компании.

Кроме того, подрядчики районных администраций продолжают дезинфекцию малых архитектурных форм в парках и скверах, на остановках общественного транспорта. Охвачены этой работой и присоединенные территории: вчера со спецсредством были вымыты остановки по Богашевскому тракту, в поселках Геологов, Апрель, Просторный, деревне Лоскутово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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