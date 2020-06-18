75-летний велосипедист попал под колеса иномарки в томском селе

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:41:54+03:00

Пенсионер доставлен с травмами в больницу. Фото: из открытых источников

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17 июня, около 10 часов утра, в с. Мельниково произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Sunny и 75-летнего велосипедиста.

- Авария произошла на улице Калинина, в районе дома 29. По предварительным данным, 75-летний велосипедист, двигаясь по правому краю проезжей части, не убедился в безопасности и, не проинформировав других участников дорожного движения о намерении произвести манёвр, начал пересекать проезжую часть. В результате пенсинер совершил столкновение с попутным автомобилем Nissan Sunny, под управлением 30-летней женщины-водителя, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С травмами пожилой мужчина был госпитализирован в местную больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU