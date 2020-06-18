Резиденты особой экономической зоны «Томск» получат льготы по аренде из-за пандемии

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:25:20+03:00

Томская ОЭЗ была создана в 2005 году и сейчас находится в региональном управлении. Томская ОЭЗ была создана в 2005 году и сейчас находится в региональном управлении. Фото: из открытых источников

Новая мера поддержки будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года

Изменить размер текста: A A

Администрация Томской области и ОЭЗ ТВТ «Томск» разработали льготу для резидентов, арендующих офисы и лаборатории на территории особой экономической зоны.

– В Томской области поддержка и развитие инновационных высокотехнологичных компаний, работающих на стыке науки и бизнеса, всегда были в приоритете. Поэтому в непростых для экономики условиях пандемии администрация региона и руководство ОЭЗ приняли решение предоставить резидентам скидку в размере 30 процентов на аренду помещений, – сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Он уточнил, что льгота предлагается как действующим, так и новым резидентам. Мера поддержки будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Сейчас ежемесячная ставка арендной платы на краткосрочный период по системе «все включено» в корпусах ОЭЗ «Томск» составляет 650 рублей за «квадрат» в офисных и 520 руб. в лабораторно-производственных помещениях. С июля по декабрь 2020 года она будет снижена до 455 руб. за офисы и 364 руб. за лаборатории. При заключении долгосрочных договоров аренды ставка будет еще ниже.

Генеральный директор особой экономической зоны «Томск» Константин Каминский пояснил: «Для компаний, которые пока только принимают решение о размещении, полгода льготной аренды станут достаточным сроком для тестирования нашей площадки».

Напомним, Томская ОЭЗ была создана в 2005 году. Сегодня ее резидентами являются более 40 компаний, осуществляющих деятельность в сферах информационных технологий, микроэлектроники, приборостроения, энергетики, фармацевтики.

ИСТОЧНИК KP.RU