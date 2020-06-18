Жителям Томска предлагают выбрать места в городе под 10 велопарковок

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:05:34+03:00

Горожанам предлагают самим решить, где нужнее велопарковки. Фото: из открытых источников

Их установят во второй половине июля

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К 20 июля текущего года мэрия Томска установит в областном центре десять велопарковок. Определить адреса для них смогут сами томичи в ходе Интернет- голосования, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

Муниципальный Центр социальных инициатив предложил свои варианты площадок для размещения десяти велопарковок. Томичи могут выбрать из них, а также предложить свои, проголосовав по ссылке.

- Согласно проекту, парковки должны быть установлены до 20 июля 2020 года. Для того, чтобы эти объекты появились в наиболее востребованных велосипедистами микрорайонах, призываем горожан принять участие в выборе, – говорится в сообщении.

Среди уже предложенных вариантов лидируют Михайловская роща, стадион «Буревестник», Лагерный сад, площадь Новособорная и другие излюбленные места отдыха томичей.

Мэрия также планирует установить парковочные площадки для велосипедов вблизи велодорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU