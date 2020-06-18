2020-06-18T06:25:08+03:00
Происшествия

В поселке Победа пожарные всю ночь сражались с огнем, охватившим два дома

Причины возгорания устанавливаются
Алиса Селезнева
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Пожарные до утра сражались с огнем.Пожарные до утра сражались с огнем.Фото: из открытых источников
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Крупный пожар произошел сегодня ночью в поселке Победа Шегарского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул.Коммунистической поступило в дежурную часть в 00.06 , уже через шесть минут первое подразделение огнеборцев прибыло на место.

К моменту их прибытия два бревенчатых дома с надворными постройками были уже полностью охвачены огнем. В 00.45 пожар был локализован, но полностью его ликвидировать удалось лишь в начале седьмого утра.

- В результате пожара в доме по ул. Коммунистическая, 7, обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, частично обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи дома, веранды. Обгорела стена бани, обрушилась крыша крытого двора, - говорится в сообщении ведомства. В соседней усадьбе, по ул. Коммунистическая,5, от огня пострадали стены дома и бани, сгорели стайка, дрова.

Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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