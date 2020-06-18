2020-06-18T05:41:45+03:00
Недвижимость

Пешеходные «зебры» и разметку полос обновили на 120 улицах Томска

Работы выполнялись дорожниками преимущественно в ночное время
Алиса Селезнева
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Качественная разметка- одно из слагаемых безопасности движения.Качественная разметка- одно из слагаемых безопасности движения.Фото: из открытых источников
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К середине июня подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства обновил дорожную разметку на 120 улицах областного центра.

- На 18 тыс. кв. м рабочие нанесли пешеходные переходы, на 250 км – продольную разметку. В настоящее время выполнено 90% от запланированного объема таких работ, - сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

Уточняется, что накануне разметку наносили на ул. Кольцевой, Мокрушина, Л. Толстого, Татарской, Ломоносова, Социалистической, Киевской, Транспортной. В начале недели специалисты работали по ул. О. Кошевого, 5-ой Армии, Герасименко, Нефтяной, Б. Куна, Ф. Лыткина, Б. Хмельницкого и др.

Работы выполняют четыре бригады преимущественно в ночное время, чтобы избежать образования пробок на городских улицах в утренний и вечерний «часы пик».

Подрядчиками, по требованию городских властей, применяются качественные материалы, позволяющие продлить срок эксплуатации разметки. Это касается и строительных бригад, выполняющих ремонт магистралей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - по контрактам на отремонтированных магистралях должна быть обустроена разметка из термопластика. Оценивают качество ее нанесения специалисты муниципального «Центра технического надзора» с применением современного оборудования

К осени в Томске разметку обновят также на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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