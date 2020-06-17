2020-06-17T14:19:20+03:00
Общество

Томичка, увлеченная фотоделом, стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

Она была лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства
ИГОРЬ ТЮРИН
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Увлеченный фотографией педагог стала победителем регионального этапа конкурсаУвлеченный фотографией педагог стала победителем регионального этапа конкурсаФото: из открытых источников
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Педагог Дома детского творчества «У Белого озера» города Томска Яна Вертилецкая признана абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2020.

Победителя эксперты определили по итогам финального конкурсного испытания – «круглого стола» на тему «Педагогические ключи к успеху каждого ребенка», который прошел в онлайн-формате вчера, 16 июня.

За победу в финале боролись шесть педагогов из Томска, Колпашева и Стрежевого. По решению жюри, победителем стала Яна Вертилецкая. Молодой и увлеченный педагог руководит в доме творчества объединением «Фотошкола» и учит детей своему любимому делу – фотографии.

Как абсолютный победитель регионального этапа Яна Вертилецкая представит Томскую область на всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Анкеты и работы лауреатов также будут отправлены в оргкомитет на рассмотрение для приглашения к участию.

Всероссийский конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является одним из мероприятий национального проекта «Образование». В 2020 году в Томской области участниками его заочного этапа стали педагоги из восьми муниципалитетов: Колпашевского, Первомайского, Томского, Шегарского и Чаинского районов, а также Томска, Стрежевого и Северска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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