Томичка, увлеченная фотоделом, стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Педагог Дома детского творчества «У Белого озера» города Томска Яна Вертилецкая признана абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2020.
Победителя эксперты определили по итогам финального конкурсного испытания – «круглого стола» на тему «Педагогические ключи к успеху каждого ребенка», который прошел в онлайн-формате вчера, 16 июня.
За победу в финале боролись шесть педагогов из Томска, Колпашева и Стрежевого. По решению жюри, победителем стала Яна Вертилецкая. Молодой и увлеченный педагог руководит в доме творчества объединением «Фотошкола» и учит детей своему любимому делу – фотографии.
Как абсолютный победитель регионального этапа Яна Вертилецкая представит Томскую область на всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Анкеты и работы лауреатов также будут отправлены в оргкомитет на рассмотрение для приглашения к участию.
Всероссийский конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является одним из мероприятий национального проекта «Образование». В 2020 году в Томской области участниками его заочного этапа стали педагоги из восьми муниципалитетов: Колпашевского, Первомайского, Томского, Шегарского и Чаинского районов, а также Томска, Стрежевого и Северска.
ИСТОЧНИК KP.RU