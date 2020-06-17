В этом году банки одобрили томским аграриям льготных кредитов почти на 2,3 миллиарда рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:03:52+03:00

Это в 1,7 раз больше, чем в 2019 году

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Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области под руководством вице-губернатора Андрея Кнорра принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Его с регионами провел Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Мероприятие прошло в формате видеоселекторного совещания.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию с полевыми работами в регионах – в ходе мероприятия были детально рассмотрены вопросы, связанные с непростыми погодными условиями в некоторых субъектах, а также степень выполнения посевных работ в ряде регионов.

Кроме того, темами заседания стали обновление парка сельхозтехники, в том числе через востребованные программы льготного лизинга, и реализация механизма льготного кредитования.

На 15 июня Минсельхозом одобрены заявки по краткосрочным кредитам на общую сумму 295,3 млрд рублей, а по инвестиционным кредитам – 143,8 млрд рублей. При этом краткосрочных кредитов было выдано на 180,2 млрд рублей, что на 41% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Представители регионов доложили о темпах предоставления льготных кредитов аграриям.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, в настоящее время банки одобрили томским аграриям 58 заявок, в том числе 42 заявки по краткосрочным кредитам и 16 – по инвестиционным.

– В целом подано 63 заявки на общую сумму в размере 2,295 млрд рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2019 году,– отметил вице-губернатор.

На совещании также были озвучены планы Министерства сельского хозяйства о расширении линейки льготных кредитов в 2020 году – с учетом непростой эпидемиологической обстановки ведомство предоставит аграриям возможность брать льготные краткосрочные займы для выплаты заработной платы своим сотрудникам.

В завершении совещания регионы доложили Министру о положительных примерах поддержки малых форм хозяйствования.

ИСТОЧНИК KP.RU