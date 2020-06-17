2020-06-17T13:21:54+03:00
Происшествия

В Томской области полицейские завершили уголовное дело по группе риэлтеров-мошенников

Они нанесли материальный ущерб на общую сумму около 350 000 рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Полиция завершила и направила уголовное дело в суд о группе риэлтеров-мошенниковПолиция завершила и направила уголовное дело в суд о группе риэлтеров-мошенниковФото: из открытых источников
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Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении восьми жителей Свердловской области. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По данным следствия, обвиняемые в период с июля по ноябрь 2018 года под видом осуществления предпринимательской деятельности предоставляли заведомо ложные сведения о намерении взять на себя обязательства по предоставлению информационных услуг в сфере аренды недвижимости. Тем самым, обвиняемые вводили в заблуждение потерпевших, относительно истинных намерений участников группы и похищали денежные средства граждан, проживающих на территории РФ, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 350 000 рублей.

Следствием установлено и допрошено более 70 потерпевших, более 40 свидетелей и проведено 6 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 36 томов, без учета вещественных доказательств.

Санкция части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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