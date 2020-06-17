В Томске суд запретил доступ к сайтам, которые торговали рогами сайгака
Прокуратура Томского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила факты размещения на двух интернет-сайтах информации о продаже рогов сайгака, сообщает региональная пресс-служба ведомства.
Законом установлен запрет на совершение действий, которые могут привести к гибели или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, к числу которых относится сайгак.
В целях исключения свободного доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, способствующую совершению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота особо ценных диких животных, прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.
Иск прокурора удовлетворен в полном объеме, доступ к данным интернет-сайтам ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU