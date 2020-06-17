В Томске суд запретил доступ к сайтам, которые торговали рогами сайгака

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:49:06+03:00

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Прокуратура Томского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила факты размещения на двух интернет-сайтах информации о продаже рогов сайгака, сообщает региональная пресс-служба ведомства.

Законом установлен запрет на совершение действий, которые могут привести к гибели или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, к числу которых относится сайгак.

В целях исключения свободного доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, способствующую совершению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота особо ценных диких животных, прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме, доступ к данным интернет-сайтам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU