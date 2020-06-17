Онлайн-переговоры проведут компании из Томской области с бизнесменами Киргизии, Вьетнама и Монголии
Центр поддержки экспорта томского Фонда развития бизнеса организует серию онлайн-переговоров для томских предпринимателей с потенциальными партнерами из Киргизии, Вьетнама и Монголии, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут в режиме онлайн-конференции представить свою продукцию зарубежным партнерам, а затем провести переговоры и обменяться контактами с компаниями.
17 июня запланированы переговоры с бизнесом Киргизии, 25 июня – с предпринимателями Вьетнама, 30 июня – с предпринимателями Монголии.
Участие в мероприятии для предпринимателей Томской области бесплатно.
Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке администрации Томской области, Минэкономразвития РФ и Российского экспортного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU