2020-06-17T12:28:33+03:00
Общество

Онлайн-переговоры проведут компании из Томской области с бизнесменами Киргизии, Вьетнама и Монголии

Для сибирских предпринимателей участие бесплатное
ИГОРЬ ТЮРИН
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Ищем за рубежом бизнес-партнеров для томских предпринимателей!Ищем за рубежом бизнес-партнеров для томских предпринимателей!Фото: из открытых источников
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Центр поддержки экспорта томского Фонда развития бизнеса организует серию онлайн-переговоров для томских предпринимателей с потенциальными партнерами из Киргизии, Вьетнама и Монголии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут в режиме онлайн-конференции представить свою продукцию зарубежным партнерам, а затем провести переговоры и обменяться контактами с компаниями.

17 июня запланированы переговоры с бизнесом Киргизии, 25 июня – с предпринимателями Вьетнама, 30 июня – с предпринимателями Монголии.

Участие в мероприятии для предпринимателей Томской области бесплатно.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке администрации Томской области, Минэкономразвития РФ и Российского экспортного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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