Поисковики на полях боев обнаружили останки 15 солдат из Томской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:36:02+03:00

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Отряд «Курская дуга» курского отделения Русского географического общества в конце мая организовал в Касторенском районе Курской области поиски останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во время поисковых работ были найдены останки 15 солдат, а также обнаружены элементы снаряжения, вооружения, личные вещи и медальоны. По экспертизе бланков из медальонов удалось установить, что погибшие являются солдатами 1043-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в декабре 1941 года в Томске.

– В месте боевых действий 284-я стрелковая дивизия с 1 по 5 июля 1942 года прикрывала отход советских частей и сама оказалась в окружении. С боями выходила в сторону Воронежа, но при этом потеряла очень много личного состава. Курские поисковики обратились за помощью в поиске родственников к томскому отделению «Поисковое движение России», – рассказал руководитель томского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Максим Елезов.

Поиски родственников солдата Павла Ивановича Зимина 1915(21) года рождения продолжаются. В записке из медальона солдат указал «Трудовая колония № 2, Колобовой Наталье Алексеевне». По данным Информационного центра УМВД по Томской области, женщина с таким именем и фамилией была матерью Павла Зимина, и они были высланы из Жидкинского района на поселение в Чаинский район Томской области в 1933 году. Работали в трудовой колонии № 2 и были уволены 13 августа 1940 года по сокращению штата. В 1997 году они реабилитированы.

Максим Елезов уточнил, что сейчас еще две красноармейских книжки и два медальона находятся на экспертизе в московской лаборатории «Солдатский медальон». Это позволит установить личности других солдат-томичей и приступить к поискам их родственников.

Томские поисковики выяснили, что солдат Виктор Морозов 1911 года рождения был призван на фронт из деревни Мушкино Чаинского района. Он был дважды женат, имел образование – четыре класса школы. Родная дочь солдата живет в Рязанской области, там же планируется захоронить его останки.

Еще один солдат – Петр Филатов – был призван Тегульдетским районным военным комиссариатом в декабре 1941 года, проживал в деревне Алтайка. Сейчас его родственники найдены, захоронение планируется на мемориале в селе Тегульдет.

ИСТОЧНИК KP.RU