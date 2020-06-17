Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:38:49+03:00

Число томичей с коронавирусом продолжает расти. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 17 июня, в Томской области выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1426 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7843 заболевших, 194 пациента скончались, 10 036 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 553 301 человек, 7 478 умерли, 304 342 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU