2020-06-17T10:38:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

Число заболевших томичей достигло 1426
Алиса Селезнева
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Число томичей с коронавирусом продолжает расти.Число томичей с коронавирусом продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 июня, в Томской области выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1426 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7843 заболевших, 194 пациента скончались, 10 036 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 553 301 человек, 7 478 умерли, 304 342 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU

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