Простуда есть, «короны» нет: для таких пациентов в Томске открылась служба респираторной помощи на дому
17 июня региональный оперштаб, на своей странице в соцсети «Вконтакте», рассказал как происходит процесс госпитализации и лечения томичей с признаками ОРВИ и отрицательным тестом на COVID-19.
- Решение о госпитализации и лечении принимается в зависимости от тяжести состояния пациентов. Если необходимо, то их госпитализируют в специализированное пульмонологическое отделение больницы №3, - цитируется в сообщении главный пульмонолог областного департамента здравоохранения Анна Тетенева.
Если заболевшим госпитализация не требуется, лечение они получают амбулаторно на дому под наблюдением врача из поликлиники или в рамках специализированного дневного стационара.
- Такая служба дневного стационара на дому для пациентов с признаками респираторной инфекции создана в соответствии с распоряжением департамента здравоохранения Томской области на базе больницы №2, – рассказала главный пульмонолог региона.
В респираторном дневном стационаре специалисты ведут наблюдение за пациентами, как очно, посещая их на дому, так и через дистанционные консультации по телефону или видеосвязи (в случае, если такая техническая возможность у пациента есть).
ИСТОЧНИК KP.RU