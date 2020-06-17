2020-06-17T09:48:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Простуда есть, «короны» нет: для таких пациентов в Томске открылась служба респираторной помощи на дому

Она действует на базе больницы N 2 областного центра
Алиса Селезнева
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Медики респираторной амбулаторной службы посещают пациентов на дому, а также консультируют по телефону или видеосвязи.Медики респираторной амбулаторной службы посещают пациентов на дому, а также консультируют по телефону или видеосвязи.Фото: из открытых источников
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17 июня региональный оперштаб, на своей странице в соцсети «Вконтакте», рассказал как происходит процесс госпитализации и лечения томичей с признаками ОРВИ и отрицательным тестом на COVID-19.

- Решение о госпитализации и лечении принимается в зависимости от тяжести состояния пациентов. Если необходимо, то их госпитализируют в специализированное пульмонологическое отделение больницы №3, - цитируется в сообщении главный пульмонолог областного департамента здравоохранения Анна Тетенева.

Если заболевшим госпитализация не требуется, лечение они получают амбулаторно на дому под наблюдением врача из поликлиники или в рамках специализированного дневного стационара.

- Такая служба дневного стационара на дому для пациентов с признаками респираторной инфекции создана в соответствии с распоряжением департамента здравоохранения Томской области на базе больницы №2, – рассказала главный пульмонолог региона.

В респираторном дневном стационаре специалисты ведут наблюдение за пациентами, как очно, посещая их на дому, так и через дистанционные консультации по телефону или видеосвязи (в случае, если такая техническая возможность у пациента есть).

ИСТОЧНИК KP.RU

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