Водитель, джип и дерево пострадали в результате ночной «встречи» под Томском
Авария произошла 16 июня, около половины второго ночи, в поселке Киргизка, в районе дома номер 20 "в".
- По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Freelander, утратил контроль над движением транспортного средства и допустил наезд на дерево, - сообщает УМВД по Томской области.
В результате происшествия водитель иномарки с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев аварии. Их просят откликнуться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 404, телефон 8(3822)794-715, либо позвонить в дежурную группу ГИБДД, телефон 8 (3822) 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU