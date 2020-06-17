Водитель, джип и дерево пострадали в результате ночной «встречи» под Томском

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:32:40+03:00

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

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Авария произошла 16 июня, около половины второго ночи, в поселке Киргизка, в районе дома номер 20 "в".

- По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Freelander, утратил контроль над движением транспортного средства и допустил наезд на дерево, - сообщает УМВД по Томской области.

В результате происшествия водитель иномарки с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев аварии. Их просят откликнуться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 404, телефон 8(3822)794-715, либо позвонить в дежурную группу ГИБДД, телефон 8 (3822) 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU