2020-06-17T08:32:40+03:00
Происшествия

Водитель, джип и дерево пострадали в результате ночной «встречи» под Томском

ГИБДД просит откликнуться очевидцев
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Авария произошла 16 июня, около половины второго ночи, в поселке Киргизка, в районе дома номер 20 "в".

- По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Freelander, утратил контроль над движением транспортного средства и допустил наезд на дерево, - сообщает УМВД по Томской области.

В результате происшествия водитель иномарки с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев аварии. Их просят откликнуться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 404, телефон 8(3822)794-715, либо позвонить в дежурную группу ГИБДД, телефон 8 (3822) 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель, джип и дерево пострадали в результате ночной «встречи» под Томском
Томск вошел в число 20 претендентов на присвоение звания «Город трудовой доблести»
Томский политех провел в онлайн формате почти 600 дипломных защит
Уснул за рулем: почти 50% томских водителей оказывались в такой ситуации
Газораспределительную станцию построят в поселке Победа Томской области
Инвалид по зрению, пропавший в окрестностях Томска, найден живым
После ареста автомобиля житель Томской области «вспомнил» о своем отцовском долге
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
65-летняя томичка на «Ладе» выехала на встречку и врезалась в фуру
Томский музыкальный колледж получил крупную партию инструментов и оборудования
Зеленую зону Лагерного сада в Томске украсят 100 тысяч цветов
В Томской области вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции
Свыше 11 тысяч вакансий размещены в центрах занятости Томской области
В Томске автомобиль Lexus опрокинулся после столкновения с другой машиной
Старинные артефакты будут сохранены при реставрации «Пассажа Второва» в Томске
Проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома в Томске
Аграрии Томской области завершили посевную и приступили к кормозаготовке
Преподаватель Томского госуниверситета вошел в лонг-лист премии «Просветитель»
Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Продавцов экстази и героина, промышлявших в Томске, арестовали с «товаром» полицейские
Площадку для мини-футбола и новый тротуар построят к осени в Михайловской роще Томска
Водить по-ефремовски: 64 нетрезвых томича за рулем выявили полицейские за выходные
Три томских университета лидируют по уровню зарплат своих выпускников в IT-сфере