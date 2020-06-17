2020-06-17T08:05:02+03:00
Общество

Томск вошел в число 20 претендентов на присвоение звания «Город трудовой доблести»

Проголосовать в поддержку этой инициативы горожане смогут с 25 июня по 1 июля
Антонина Ленская
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На площади Новособорной в Томске установлен памятник «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу».На площади Новособорной в Томске установлен памятник «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу».Фото: из открытых источников
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Томск претендует на почетное звание «Город трудовой доблести». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне оно будет присвоено российским муниципалитетам, жители которых обеспечивали фронт военной и гражданской продукцией, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Соответствующий федеральный закон был подписан в начале 2020 года, а в марте местные власти подали заявку на присвоение Томску почетного звания. Инициативу предварительно поддержали городские и областные депутаты, ветеранские и общественные организации. В настоящее время на этот титул претендуют 20 городов, в том числе Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Саратов, Пермь, Ижевск и др.

Как сообщает пресс-служба мэрии, голосование за присвоение Томску звания «Город трудовой доблести» пройдет на традиционных избирательных участках с 25 июня по 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

Согласно закону «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» в городе, удостоенном этого звания, устанавливается стела с изображением герба муниципалитета и текстом соответствующего президентского указа. Кроме того, три раза в год могут проводиться праздничные салюты – в День города, а также 1 и 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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