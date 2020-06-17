2020-06-17T07:57:04+03:00
Общество

Томский политех провел в онлайн формате почти 600 дипломных защит

Выпускники вуза выходят на связь с комиссиями прямо из дома
Алиса Селезнева
Поделиться:
Из-за пандемии коронавируса выпускники ТПУ защищают дипломные работы дистанционно.Из-за пандемии коронавируса выпускники ТПУ защищают дипломные работы дистанционно.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томском политехническом университете продолжаются дистанционные защиты выпускных квалификационных работ. В онлайн формате защитились уже 579 человек. - В их числе, 383 бакалавра, 17 специалистов, 49 магистрантов и 130 аспирантов, - сообщила в среду пресс-служба университета.

- Площадкой для защит стали электронные курсы. Для каждой группы выпускников разработан собственный электронный курс. На каждого студента здесь собран в электронном виде полный пакет документов: от допуска к защите, отзывов рецензентов до презентаций. Здесь же вкладывается очередность защит. Если раньше такой график вывешивался в коридоре учебного корпуса, то теперь он доступен онлайн, - говорится в сообщении.

В начале защиты каждый студент подтверждает свою личность, демонстрируя в камеру паспорт и свою комнату. Затем приступает к докладу, в ходе которого может выводить на экран для членов комиссии презентацию и дополнительные визуальные материалы. Члены комиссии могут задавать ему вопросы.

- Сейчас в ТПУ проходит порядка 20 дистанционных защит в день — это примерно столько же, как и в обычном режиме. Основной пик защит придется на 16-17 июня. Были опасения, что случится большое число переносов защит по техническим причинам. Однако они не оправдались, число переносов незначительно отличается от прошлых лет, — отметил проректор ТПУ по образовательной деятельности Михаил Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель, джип и дерево пострадали в результате ночной «встречи» под Томском
Томск вошел в число 20 претендентов на присвоение звания «Город трудовой доблести»
Томский политех провел в онлайн формате почти 600 дипломных защит
Уснул за рулем: почти 50% томских водителей оказывались в такой ситуации
Газораспределительную станцию построят в поселке Победа Томской области
Инвалид по зрению, пропавший в окрестностях Томска, найден живым
После ареста автомобиля житель Томской области «вспомнил» о своем отцовском долге
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
65-летняя томичка на «Ладе» выехала на встречку и врезалась в фуру
Томский музыкальный колледж получил крупную партию инструментов и оборудования
Зеленую зону Лагерного сада в Томске украсят 100 тысяч цветов
В Томской области вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции
Свыше 11 тысяч вакансий размещены в центрах занятости Томской области
В Томске автомобиль Lexus опрокинулся после столкновения с другой машиной
Старинные артефакты будут сохранены при реставрации «Пассажа Второва» в Томске
Проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома в Томске
Аграрии Томской области завершили посевную и приступили к кормозаготовке
Преподаватель Томского госуниверситета вошел в лонг-лист премии «Просветитель»
Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Продавцов экстази и героина, промышлявших в Томске, арестовали с «товаром» полицейские
Площадку для мини-футбола и новый тротуар построят к осени в Михайловской роще Томска
Водить по-ефремовски: 64 нетрезвых томича за рулем выявили полицейские за выходные
Три томских университета лидируют по уровню зарплат своих выпускников в IT-сфере