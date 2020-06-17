Томский политех провел в онлайн формате почти 600 дипломных защит

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:57:04+03:00

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В Томском политехническом университете продолжаются дистанционные защиты выпускных квалификационных работ. В онлайн формате защитились уже 579 человек. - В их числе, 383 бакалавра, 17 специалистов, 49 магистрантов и 130 аспирантов, - сообщила в среду пресс-служба университета.

- Площадкой для защит стали электронные курсы. Для каждой группы выпускников разработан собственный электронный курс. На каждого студента здесь собран в электронном виде полный пакет документов: от допуска к защите, отзывов рецензентов до презентаций. Здесь же вкладывается очередность защит. Если раньше такой график вывешивался в коридоре учебного корпуса, то теперь он доступен онлайн, - говорится в сообщении.

В начале защиты каждый студент подтверждает свою личность, демонстрируя в камеру паспорт и свою комнату. Затем приступает к докладу, в ходе которого может выводить на экран для членов комиссии презентацию и дополнительные визуальные материалы. Члены комиссии могут задавать ему вопросы.

- Сейчас в ТПУ проходит порядка 20 дистанционных защит в день — это примерно столько же, как и в обычном режиме. Основной пик защит придется на 16-17 июня. Были опасения, что случится большое число переносов защит по техническим причинам. Однако они не оправдались, число переносов незначительно отличается от прошлых лет, — отметил проректор ТПУ по образовательной деятельности Михаил Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU