2020-06-17T06:36:34+03:00
Общество

Газораспределительную станцию построят в поселке Победа Томской области

До конца года более 1 300 домовладений в Шегарском районе смогут подключиться к газу
Антонина Ленская
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Газификацию территории Томская область реализует на протяжении последних лет совместно с «Газпромом».Газификацию территории Томская область реализует на протяжении последних лет совместно с «Газпромом».Фото: из открытых источников
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В Шегарском районе областные власти совместно с ПАО «Газпром» продолжают газификацию населенных пунктов Победа (включая микрорайон Лебединка) и Оськино. Проект включает строительство газораспределительной станции «Победа», межпоселкового газопровода протяженностью 8,7 километра и распределительных газопроводов протяженностью 51,7 километра.

По итогам инспектирования стройплощадки замначальника областного департамента промышленности и энергетики Михаил Медведев отметил: «На объекте сейчас ведется монтаж фундаментов для газораспределительной станции. С представителями ООО «Газпром газораспределение Томск» и подрядной организации мы рассмотрели исполнение графика производства работ, а также поставку оборудования ГРС и оснащенность материалами и техникой».

Для планового подключения потребителей к природному газу «Газпром газораспределение Томск» с июня открыло в газовом участке села Мельниково и в службе «Единое окно» прием заявок для проектирования внутридомового газового оборудования. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, до конца 2020 года в Шегарском районе возможность подключиться к газу получат более 1 300 домовладений.

Для жителей газифицируемых территорий предусмотрены меры социальной поддержки при подключении их домовладений к газовым сетям. Органы местного самоуправления обязаны информировать об этом население.

Напомним, ранее замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный заявил: «2020 год станет прорывным в деле газификации восточной части Томской области. Во взаимодействии с ПАО «Газпром» будут построены приоритетные магистральные объекты – газопроводы и газораспределительные сети до 14 населенных пунктов для обеспечения технической возможности подачи газа потребителям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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