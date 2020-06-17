2020-06-17T06:22:16+03:00
Общество

Инвалид по зрению, пропавший в окрестностях Томска, найден живым

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 10 июня
Алиса Селезнева
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Пропавший томич вернулся домой.Пропавший томич вернулся домой.Фото: из открытых источников
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- Дмитриев Николай Владимирович найден, жив, - сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт-Томск». Напомним, информация о том, что в п. Просторном под Томском пропал молодой мужчина, имеющий инвалидность по зрению, появилась на странице поискового сообщества в соцсети «Вконтакте» 12 июня.

- Томск, внимание! Нужна помощь в распространении информации! Пропал Дмитриев Николай Владимирович, 34 года. Днем 10 июня 2020 года ушел из дома в поселке Просторный в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи, инвалидность по зрению, - говорилось в сообщении.

15 июня поиски были прекращены – пропавший нашелся. Подробности не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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