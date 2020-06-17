После ареста автомобиля житель Томской области «вспомнил» о своем отцовском долге
Житель с. Зырянское задолжал более 37 тыс. рублей алиментов на содержание своего ребенка.
- С целью взыскания долга сотрудник отделения судебных приставов по Зырянскому району вынесла запрет на перерегистрацию автомобиля должника Honda CR-V 1997 г.в. в ГИБДД и наложила арест на транспорт, пояснив, что в случае неоплаты долга иномарку направят на реализацию. Машину предварительно оценили в 180 тыс. рублей и оставили должнику на ответственное хранение, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.
Также мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества. Однако столкнувшись с перспективой потерять автомобиль, неплательщик всего за два дня нашел возможность погасить задолженность по алиментам.
ИСТОЧНИК KP.RU