После ареста автомобиля житель Томской области «вспомнил» о своем отцовском долге

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:58:51+03:00

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Житель с. Зырянское задолжал более 37 тыс. рублей алиментов на содержание своего ребенка.

- С целью взыскания долга сотрудник отделения судебных приставов по Зырянскому району вынесла запрет на перерегистрацию автомобиля должника Honda CR-V 1997 г.в. в ГИБДД и наложила арест на транспорт, пояснив, что в случае неоплаты долга иномарку направят на реализацию. Машину предварительно оценили в 180 тыс. рублей и оставили должнику на ответственное хранение, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Также мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества. Однако столкнувшись с перспективой потерять автомобиль, неплательщик всего за два дня нашел возможность погасить задолженность по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU