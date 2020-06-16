2020-06-16T15:12:21+03:00
Происшествия

65-летняя томичка на «Ладе» выехала на встречку и врезалась в фуру

В результате столкновения женщина погибла на месте
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Авария со смертельным исходом произошла сегодня днем, около 15 часов, на 76-ом километре автомобильной дороги ТомскМариинск.

- По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением женщины, 1955 года рождения, двигаясь со стороны Мариинска в сторону города Томска, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. И там совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате столкновения водительница отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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