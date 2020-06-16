65-летняя томичка на «Ладе» выехала на встречку и врезалась в фуру
Авария со смертельным исходом произошла сегодня днем, около 15 часов, на 76-ом километре автомобильной дороги Томск – Мариинск.
- По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением женщины, 1955 года рождения, двигаясь со стороны Мариинска в сторону города Томска, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. И там совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
В результате столкновения водительница отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU