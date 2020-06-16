В Томской области вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:39:25+03:00

Усиливается контроль государства над продажей лекарств, обуви и сигарет Фото: из открытых источников

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Система маркировки товаров средствами идентификации внедряется в рамках реализации решений Президента и правительства Российской Федерации как инструмент противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Каждому товару – обуви, лекарствам и табачной продукции – будет присвоен индивидуальный код, который наносится на упаковку на заводе-производителе, что позволяет проследить путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки. Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав.

В связи с введением обязательной маркировки товаров Минпромторг РФ организует в июне серию обучающих и разъяснительных дистанционных мероприятий. Выбрать мероприятие можно на сайте «Честный знак».

Кроме того, дополнительную информацию по внедрению обязательной маркировки, а также необходимые нормативно-правовые акты можно получить на сайте Минпромторга РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU