Свыше 11 тысяч вакансий размещены в центрах занятости Томской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:21:33+03:00

Чаще всего работодателям нужны квалифицированные специалисты узкого профиля Фото: из открытых источников

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Как сообщили в департаменте труда и занятости Томской области, наибольшая потребность в кадрах наблюдается в промышленном секторе – более 1 тысячи вакансий. На промпредприятиях требуются электромонтажники, электромонтеры и слесари различных профилей.

В сфере здравоохранения заявлены 1092 вакансии: востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи и медицинские сестры.

Высоким спросом пользуются также инженеры различных направлений, преподаватели, машинисты спецтехники, каменщики и др.

Актуальная подборка свободных рабочих мест представлена на интерактивном портале Службы занятости населения.

Информация о рабочих местах обновляется ежедневно, специалисты центров занятости формируют «пакеты» вакансий в разрезе отраслей. Более 70 вакансий представлено в сфере дошкольного образования Томска, около 80 – от сельхозпроизводителей. Каждую неделю публикуется дайджест «горящих» вакансий.

Также жители Томской области имеют возможность подбирать себе работу через федеральный портал «Работа в России». С помощью поисковика во вкладке «Банк вакансий» можно установить электронный фильтр по профессии, региону трудоустройства, размеру заработной платы. Подобная опция по подбору сотрудников доступна и для работодателей – в банке резюме более 15 тысяч резюме соискателей.

ИСТОЧНИК KP.RU