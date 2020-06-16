2020-06-16T13:21:33+03:00
Общество

Свыше 11 тысяч вакансий размещены в центрах занятости Томской области

Работодатели региона ищут специалистов в самых разных сферах
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Чаще всего работодателям нужны квалифицированные специалисты узкого профиляЧаще всего работодателям нужны квалифицированные специалисты узкого профиляФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Как сообщили в департаменте труда и занятости Томской области, наибольшая потребность в кадрах наблюдается в промышленном секторе – более 1 тысячи вакансий. На промпредприятиях требуются электромонтажники, электромонтеры и слесари различных профилей.

В сфере здравоохранения заявлены 1092 вакансии: востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи и медицинские сестры.

Высоким спросом пользуются также инженеры различных направлений, преподаватели, машинисты спецтехники, каменщики и др.

Актуальная подборка свободных рабочих мест представлена на интерактивном портале Службы занятости населения.

Информация о рабочих местах обновляется ежедневно, специалисты центров занятости формируют «пакеты» вакансий в разрезе отраслей. Более 70 вакансий представлено в сфере дошкольного образования Томска, около 80 – от сельхозпроизводителей. Каждую неделю публикуется дайджест «горящих» вакансий.

Также жители Томской области имеют возможность подбирать себе работу через федеральный портал «Работа в России». С помощью поисковика во вкладке «Банк вакансий» можно установить электронный фильтр по профессии, региону трудоустройства, размеру заработной платы. Подобная опция по подбору сотрудников доступна и для работодателей – в банке резюме более 15 тысяч резюме соискателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
65-летняя томичка на «Ладе» выехала на встречку и врезалась в фуру
Томский музыкальный колледж получил крупную партию инструментов и оборудования
Зеленую зону Лагерного сада в Томске украсят 100 тысяч цветов
В Томской области вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции
Свыше 11 тысяч вакансий размещены в центрах занятости Томской области
В Томске автомобиль Lexus опрокинулся после столкновения с другой машиной
Старинные артефакты будут сохранены при реставрации «Пассажа Второва» в Томске
Проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома в Томске
Аграрии Томской области завершили посевную и приступили к кормозаготовке
Преподаватель Томского госуниверситета вошел в лонг-лист премии «Просветитель»
Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Продавцов экстази и героина, промышлявших в Томске, арестовали с «товаром» полицейские
Площадку для мини-футбола и новый тротуар построят к осени в Михайловской роще Томска
Водить по-ефремовски: 64 нетрезвых томича за рулем выявили полицейские за выходные
Три томских университета лидируют по уровню зарплат своих выпускников в IT-сфере