В Томске автомобиль Lexus опрокинулся после столкновения с другой машиной

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:04:29+03:00

Лучше поспешать медленно - целее будешь Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Около 12 часов 10 минут 16 июня на нерегулируемом перекрестке улицы Войкова с улицей Пролетарской произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ Shance не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и допустил столкновение с автомобилем Lexus, который после столкновения совершил опрокидывание.

В результате происшествия водитель автомобиля Lexus доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

На месте происшествияФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU