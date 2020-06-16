2020-06-16T13:04:29+03:00
Происшествия

В Томске автомобиль Lexus опрокинулся после столкновения с другой машиной

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
ИГОРЬ ТЮРИН
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Лучше поспешать медленно - целее будешьЛучше поспешать медленно - целее будешьФото: из открытых источников
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Около 12 часов 10 минут 16 июня на нерегулируемом перекрестке улицы Войкова с улицей Пролетарской произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ Shance не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и допустил столкновение с автомобилем Lexus, который после столкновения совершил опрокидывание.

В результате происшествия водитель автомобиля Lexus доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

На месте происшествия Фото: из открытых источников

На месте происшествияФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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