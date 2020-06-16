Проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома в Томске

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:15:03+03:00

Следователи разбираются в случае падения малыша из окна Фото: из открытых источников

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Следственный комитет РФ по Томской области проводит проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна жилого дома в г. Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 15 июня 2020 года двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе г. Томска.

Мальчик доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение.

Следователи СО по Октябрьскому району г. Томска устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU