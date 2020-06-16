2020-06-16T12:15:03+03:00
Происшествия

Проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома в Томске

Малыш находится в реанимационном отделении
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Следователи разбираются в случае падения малыша из окнаСледователи разбираются в случае падения малыша из окнаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Следственный комитет РФ по Томской области проводит проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна жилого дома в г. Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 15 июня 2020 года двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе г. Томска.

Мальчик доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение.

Следователи СО по Октябрьскому району г. Томска устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
65-летняя томичка на «Ладе» выехала на встречку и врезалась в фуру
Томский музыкальный колледж получил крупную партию инструментов и оборудования
Зеленую зону Лагерного сада в Томске украсят 100 тысяч цветов
В Томской области вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции
Свыше 11 тысяч вакансий размещены в центрах занятости Томской области
В Томске автомобиль Lexus опрокинулся после столкновения с другой машиной
Старинные артефакты будут сохранены при реставрации «Пассажа Второва» в Томске
Проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома в Томске
Аграрии Томской области завершили посевную и приступили к кормозаготовке
Преподаватель Томского госуниверситета вошел в лонг-лист премии «Просветитель»
Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Продавцов экстази и героина, промышлявших в Томске, арестовали с «товаром» полицейские
Площадку для мини-футбола и новый тротуар построят к осени в Михайловской роще Томска
Водить по-ефремовски: 64 нетрезвых томича за рулем выявили полицейские за выходные
Три томских университета лидируют по уровню зарплат своих выпускников в IT-сфере