2020-06-16T11:29:14+03:00
Звезды

Преподаватель Томского госуниверситета вошел в лонг-лист премии «Просветитель»

Награда вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке
Антонина Ленская
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Илья Яблоков преподает в Лидсе дисциплины, связанные с русской культурой и историей.Илья Яблоков преподает в Лидсе дисциплины, связанные с русской культурой и историей.Фото: из открытых источников
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15 июня в прямом эфире был представлен длинный список российской премии «Просветитель». Традиционно в него вошли 25 книг: в 2020 году оргкомитет выбирал из более чем 170 научно-популярных изданий, присланных на конкурс. В лонг-лист включено произведение томского автора Ильи Яблокова «Русская культура заговора», в котором исследуются конспирологические теории на постсоветском пространстве.

Премия «Просветитель» вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Задача творческого конкурса – поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях.

Илья Яблоков – выпускник исторического факультета ТГУ, лектор университета Лидса (Англия), кандидат исторических наук, доктор философии. В Лидсе преподает дисциплины, связанные с русской культурой и историей. Наряду с этим Илья занимается исследованием российского медиапространства и журналистики, сотрудничает с Высшей школой журналистики Томского госуниверситета.

Короткий список конкурса из восьми книг будет объявлен в сентябре 2020 года. Лауреаты премии «Просветитель» в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» получат денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей, авторы книг, попавших в короткий список, – по 100 тыс. рублей. Церемонию награждения планируется провести 19 ноября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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