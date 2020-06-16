Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 1370
Число случаев коронавируса в регионе продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 июня, в Томской области выявлено сразу 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1370 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 8248 заболевших, 193 пациента скончались, 9767 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 545 458 человек, 7284 умерли, 294 306 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU