2020-06-16T10:37:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

Число заболевших томичей достигло 1370
Алиса Селезнева
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Число случаев коронавируса в регионе продолжает расти.Число случаев коронавируса в регионе продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 июня, в Томской области выявлено сразу 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1370 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8248 заболевших, 193 пациента скончались, 9767 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 545 458 человек, 7284 умерли, 294 306 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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