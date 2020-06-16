Продавцов экстази и героина, промышлявших в Томске, арестовали с «товаром» полицейские

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:21:18+03:00

фото: УТ МВД по СФО. Фото: из открытых источников

Молодым драг-дилерам теперь грозит до пятнадцати лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

- Сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали двоих неработающих жителей Томска, причастных к распространению различных наркотических средств на объектах транспортной инфраструктуры и на территории областного центра, сообщила во вторник пресс-служба УТ МВД по СФО.

Одного из наркодилеров, 27-летнего мужчину, стражи порядка взяли с поличным: в момент продажи шести таблеток экстази на парковке, возле торгового центра «Клевер».

- По заключению криминалистической экспертизы масса изъятого наркотика составила 2,5 грамма. В квартире, где проживает подозреваемый, оперативники обнаружили 26-летнего мужчину, у которого изъяли 12 свертков с героином, приготовленных для реализации, - говорится в сообщении ведомства.

При последующем обыске квартиры полицейские нашли еще почти 7 граммов экстази, весы и упаковочный материал для фасовки наркотических средств. Задержанные специально арендовали жилье для распространения наркотиков.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU