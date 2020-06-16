2020-06-16T09:34:18+03:00
Общество

Площадку для мини-футбола и новый тротуар построят к осени в Михайловской роще Томска

Также на прилегающей территории существенно увеличат парковку
Алиса Селезнева
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Михайловская роща - самое большое общественное пространство Томска.Михайловская роща - самое большое общественное пространство Томска.Фото: из открытых источников
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В 2020 году в Михайловской роще Томска будет обустроена площадка для мини-футбола с металлической трибуной и ступенями из террасной доски. Также в самом большом общественном пространстве города выложат дополнительный тротуар и увеличат на 80 мест автопарковку, сообщила во вторник пресс-служба мэрии областной столицы.

В настоящее время, подрядчик - ООО «СДК», производит подготовительные работы: разбивку территории, выставление высотных отметок. Все работы должны завершиться к 15 октября.

- Поддержание порядка в Михайловской роще выполняет компания «Зеленстрой». «Она содержит почти 100 тыс. кв. м территории (газоны и пешеходная зона), окашивает траву, проводит противоклещевую обработку, очищает урны от скопившегося мусора, дорожки от травы, листвы и упавших веток, - говорится в сообщении мэрии. В осенний период в Михайловской роще планируется продолжить высадку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство Михайловской рощи стартовало в 2015 году. За счет средств инвесторов в парке была проведена частичная замена деревьев и кустарников, сделана бетонная дорожка, обустроена автомобильная парковка, установлены оригинальные садовые диваны, уличное освещение. В 2018 году, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», здесь появилась многофункциональная детская площадка . В 2019 году порядка 8 млн рублей было направлено на строительство в роще баскетбольной площадки и ее освещение.

В общей сложности, в этом году, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в Октябрьском районе Томска будет реализовано 5 проектов благоустройства: в Михайловской роще, на ул. Обручева, 16 (обустройство пандуса), в сквере у ДНТ «Авангард» (строительство детской площадки), по ул. Суворова (сквер), по ул. И. Черных (пешеходная зона от ул. Лазарева до ул. Беринга).

К детскому городку добавится площадка для мини-футбола. Фото: Из открытых источников

К детскому городку добавится площадка для мини-футбола.Фото: Из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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