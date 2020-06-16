2020-06-16T08:48:52+03:00
Общество

Водить по-ефремовски: 64 нетрезвых томича за рулем выявили полицейские за выходные

У 70 с лишним автолюбителей не оказалось прав на управление «железными конями»
Алиса Селезнева
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фото:УМВД по Томской области.фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В минувший праздничный уик-энд сотрудники томской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.

- В ходе рейда пресечено 64 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из числа задержанных 10 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи уже лишенными права управления за такое же правонарушение, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Также был задержан 71 водитель, не имеющий либо лишенный права управления транспортными средствами. По итогам рейдовых мероприятий 40 транспортных средств были поставлены на специализированные стоянки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, для водителей находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Такая же ответственность предусмотрена и для лиц, которые передали управление транспортным средством нетрезвому водителю.

Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что Октябрьский районный суд Томска приговорил 48-летнего томича за неоднократную езду в пьяном виде к 10 месяцам исправительной колонии и лишению водительских прав на 2 года 8 месяцев.

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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