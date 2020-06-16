2020-06-16T08:17:01+03:00
Общество

Три томских университета лидируют по уровню зарплат своих выпускников в IT-сфере

Всего в российский рейтинг вошли десять вузов Сибирского федерального округа
Антонина Ленская
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Студентам, выбравшим сферу информационных технологий, есть ради чего хорошо учиться.Студентам, выбравшим сферу информационных технологий, есть ради чего хорошо учиться.Фото: из открытых источников
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Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов в IT-сфере. Всего в нем 20 мест, которые распределены между 59 университетами, в числе которых томские – ТГУ, ТПУ и ТУСУР.

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня заработной платы, на которую может претендовать в Москве выпускник российского вуза, окончивший учебу в 2014-2019 годах. Неизменным лидером списка остается НИУ «Московский физико-технический институт» с показателем 180 тыс. руб. в месяц.

На 2-е место впервые к Московскому государственному техническому университету им. Н.Э. Баумана поднялся Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики. Выпускники этих вузов уже в первые пять лет зарабатывают в среднем по 160 тыс. руб.

На 3-й строчке вновь Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова (155 тыс. руб.). Поднялся на один пункт Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4-е место, 150 тыс. руб.). На две позиции улучшил свой рейтинг НИУ «Высшая школа экономики» (5-е место, 145 тыс. руб.).

Новосибирский государственный университет занимает 6-е место в рейтинге со средними зарплатами выпускников 140 тыс. руб. в месяц. Томский политехнический университет опустился с 11-го на 13-е место (100 тыс. руб.); там же оказался Новосибирский государственный технический университет. На 16-м месте Омский государственный технический университет и Сибирский федеральный университет (по 87 тыс. руб.).

Сразу три вуза занимают 17-е место – Томский государственный университет, Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского и Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, где средние зарплаты выпускников достигают 85 тыс. руб. Замыкает список Иркутский государственный университет с показателем 80 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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