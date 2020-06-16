2020-06-16T07:59:46+03:00
Недвижимость

Асфальт повышенной прочности и «плавающие» люки появятся в Октябрьском районе Томска

На ремонт дорог в этой части города направлено 245 миллионов рублей
Алиса Селезнева
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Качественных и безопасных дорог на окраинах Томска станет больше.Качественных и безопасных дорог на окраинах Томска станет больше.Фото: из открытых источников
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В 2020 году на ремонт дорог в Октябрьском районе Томска направлено 245 млн рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

Три главных объекта дорожного ремонта в Октябрьском районе - это ул. Пушкина, развязка ул. Пушкина-пр. Комсомольский, пл. Соляная на участке от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина.

- Подрядчиком выступает ООО «Томская строительная компания». Ей предстоит отремонтировать проезжую часть, съезды и примыкания, технические тротуары, установить бортовые камни и нанести дорожную разметку термопластиковыми формами. При этом на колодцах инженерных коммуникаций устанавливаются люки «плавающего» типа. При ремонте этого важного для Томска транспортного узла используются асфальтобетонные смеси повышенной прочности, - уточняется в сообщении.

По ул. Пушкина верхний слой асфальта уложен уже на 30 800 кв.м. Степень готовности данного объекта составляет 76%. На транспортной развязке продолжаются работы по фрезерованию полотна.

Для оперативного и качественного выполнения работ в рамках нацпроекта подрядчик, «Томская строгительная компания», пополнила свой парк спецтехники. В частности, приобрела новый для Томска асфальтоукладчик Vogele, три КамАЗа, два катка, экскаватор, автогудронатор, мини- погрузчики для работы с бордюрами.

Напомним, в прошлом году в Октябрьском районе были отремонтированы Иркутский тракт и ул. Мичурина.

- В этом году мы продолжаем работы в районе Пушкина и развязки. В совокупности финансирование этих трех объектов превышает 245 млн рублей. Развязке уже более 8 лет и необходимость ремонта этой магистрали назрела. Вместе с ремонтом улицы 79-й Гвардейской дивизии мы получим большой транспортный узел с качественным покрытием, - отметил мэр Томска, посетивший сегодня объекты дорожного строительства в этой части города.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске выполнено 43% от объема работ, запланированного на текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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