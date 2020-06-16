2020-06-16T07:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики Северска получили от СХК свыше 7 млн рублей для борьбы с коронавирусом

Деньги пойдут на покупку кислородных концентраторов и ПЦР-лаборатории
Алиса Селезнева
Поделиться:
Для транспортировки COVID-пациентов в Северске будут применяться специальные боксы.Для транспортировки COVID-пациентов в Северске будут применяться специальные боксы.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

- Сибирский химический комбинат, входящий в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», перечислил медицинским учреждениям ЗАТО Северск более семи млн рублей на приобретение аппаратуры для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, более трех млн рублей выделены “Сибирскому федеральному научно-клиническому центру” ФМБА России на приобретение 20 концентраторов кислорода и двух изоляционных боксов для транспортировки больных.

Также около четырех млн рублей в качестве безвозмездной помощи переведены комбинатом в Центр гигиены и эпидемиологии №81 ФМБА России. На эти средства будет приобретена ПЦР-лаборатория со всем необходимым оборудованием и защитным боксом. ЦГиЭ-81 ФМБА России выполняет лабораторные исследования на установление диагноза COVID-19 для жителей Северска, а также тестирует на наличие новой вирусной инфекции персонал АО «СХК».

Напомним, по данным на 15 июня, в «закрытом городе» выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировано восемь человек, 20 пациентов получают лечение амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавцов эктази и героина, промышлявших в Томске, арестовали с «товаром» полицейские
Площадку для мини-футбола и новый тротуар построят к осени в Михайловской роще Томска
Водить по-ефремовски: 64 нетрезвых томича за рулем выявили полицейские за выходные
Три томских университета лидируют по уровню зарплат своих выпускников в IT-сфере
Асфальт повышенной прочности и «плавающие» люки появятся в Октябрьском районе Томска
Медики Северска получили от СХК свыше 7 млн рублей для борьбы с коронавирусом
Свыше 40 тыс. посылок из Томской области с начала года оформлены онлайн
В лжепроверках и взятках в Томской области подозреваются двое лесничих
Томичей приглашают зажечь виртуальную «Свечу Памяти» и почтить всех павших за Победу
В Томске на спуске к Коммунальному мосту ограничат движение транспорта
В Томской области перевернулся груженый лесовоз, погиб человек
В Томской области начат монтаж оборудования атомного комплекса «Брест – 300»
Томские предприниматели во 2-м квартале заключили контракты на 120 млн рублей
В Томской области комиссия проверяет качество дорожного ремонта
В Томске власть передала в прокуратуру информацию по ТСЖ - нарушителям графика ремонта
«Радио России» в Томской области уходит полностью в FM-диапазон
Штормовое предупреждение: в Томскую область возвращаются заморозки
Свыше 30 новых спортивных площадок появятся в районах Томской области этим летом
Томская область наращивает экспорт сельхозпродукции и в Европу, и в Азию
Томичи сдали 140 литров крови в рамках акции #ЯОтветственныйДонор
Число жителей Северска с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек
Коронавирус в Томске: + 46 новых случаев заражения
Безработные жители Томской области получат дополнительную помощь от государства
Мечта о породистых щенках лишила томичек более 20 тыс. рублей