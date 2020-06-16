Медики Северска получили от СХК свыше 7 млн рублей для борьбы с коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:25:42+03:00

Для транспортировки COVID-пациентов в Северске будут применяться специальные боксы. Фото: из открытых источников

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- Сибирский химический комбинат, входящий в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», перечислил медицинским учреждениям ЗАТО Северск более семи млн рублей на приобретение аппаратуры для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, более трех млн рублей выделены “Сибирскому федеральному научно-клиническому центру” ФМБА России на приобретение 20 концентраторов кислорода и двух изоляционных боксов для транспортировки больных.

Также около четырех млн рублей в качестве безвозмездной помощи переведены комбинатом в Центр гигиены и эпидемиологии №81 ФМБА России. На эти средства будет приобретена ПЦР-лаборатория со всем необходимым оборудованием и защитным боксом. ЦГиЭ-81 ФМБА России выполняет лабораторные исследования на установление диагноза COVID-19 для жителей Северска, а также тестирует на наличие новой вирусной инфекции персонал АО «СХК».

Напомним, по данным на 15 июня, в «закрытом городе» выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировано восемь человек, 20 пациентов получают лечение амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU