В лжепроверках и взятках в Томской области подозреваются двое лесничих
- Арестованы подозреваемые в получении взятки в крупном размере, - сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Томской области. - Фигурантами уголовного дела стали главный лесничий филиала Васюганского лесничества ОГКУ «Томское управление лесами» и участковый лесничий Васюганского лесничества.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, подозреваемые с 2017 года по январь 2020-го получили взятку в сумме 600 тыс. рублей от директора коммерческой организации. Взамен они должны были подписать акты проверок рекультивированных земель лесных участков, расположенных на территории, обслуживаемой Васюганским лесничеством, без фактической проверки. В настоящий момент фигуранты дела находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU