В лжепроверках и взятках в Томской области подозреваются двое лесничих

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:47:42+03:00

Фальшивые акты выполненных работ свидетельствовали о том, что рекультивация земель на территории Васюганского лесничества прошла успешно. Фото: Из открытых источников

В настоящее время они находятся под арестом

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- Арестованы подозреваемые в получении взятки в крупном размере, - сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Томской области. - Фигурантами уголовного дела стали главный лесничий филиала Васюганского лесничества ОГКУ «Томское управление лесами» и участковый лесничий Васюганского лесничества.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, подозреваемые с 2017 года по январь 2020-го получили взятку в сумме 600 тыс. рублей от директора коммерческой организации. Взамен они должны были подписать акты проверок рекультивированных земель лесных участков, расположенных на территории, обслуживаемой Васюганским лесничеством, без фактической проверки. В настоящий момент фигуранты дела находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU