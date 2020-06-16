2020-06-16T06:07:10+03:00
Общество

Томичей приглашают зажечь виртуальную «Свечу Памяти» и почтить всех павших за Победу

Международная мемориальная акция проходит ежегодно в преддверии 22 июня
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В этом году "Свеча памяти" пройдет в Интернете.В этом году "Свеча памяти" пройдет в Интернете.Фото: из открытых источников
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15 июня стартовала общенациональная акция «Свеча Памяти». В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса она пройдет в онлайн-формате.

- С 15 по 22 июня «зажечь» Свечу Памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф – специальная кнопка размещена в правом углу экрана. На портале также доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции. По всей стране планируется зажечь 27 млн виртуальных свечей – именно столько граждан СССР погибли в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в администрации Томской области.

Добавим, что участие в акции доступно и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пользователи могут не только поделиться информацией о проекте, но и подарить «Свечу Памяти» своим друзьям с 20 по 22 июня.

Кроме того, сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Напомним, 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени состоится Всероссийская минута молчания, которую будут транслировать центральные телеканалы и радиостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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