В Томской области перевернулся груженый лесовоз, погиб человек
Полиция ищет очевидцев происшествия
На трассе Асино - Батурино перевернувшийся лесовоз стал причиной гибели его пассажира.Фото: Из открытых источников
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- Лесовоз с грузом перевернулся на 90-м километре трассы Асино – Батурино, - сообщили в УМВД России по Томской области. - По предварительной информации, водитель ехал со стороны пос. Первопашенск в сторону Копыловки Асиновского района.
В ведомстве также добавили, что пассажир грузовой машины скончался до приезда скорой помощи.
Полиция ищет очевидцев происшествия. Свидетелей ДТП, просят обращаться по адресу: Томск, ул. Герцена, 72/1, каб. 318. Телефон - 8 (3822) 27-15-52. Дежурная группа ГИБДД: 8 (3822) 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU