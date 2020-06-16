В Томской области начат монтаж оборудования атомного комплекса «Брест – 300»

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:46:22+03:00

Работы будут продолжаться на СХК около полутора лет

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- Подрядчик Сибирского химического комбината (СХК) начал монтаж основного технологического оборудования на топливном модуле опытно-демонстрационного энергокомплекса «Брест – 300» в Северске, - сообщили в пресс-службе комбината. - Модуль по производству плотного уран-плутониевого СНУП-топлива (МФР) станет одним из основных элементов энергокомплекса.

В пресс-службе добавили, что на площадку МФР перемещено более 40 единиц оборудования общим весом около 110 тонн. В отдельных помещениях установлены герметичные защитные двери, выполнена чистовая отделка стен с покрытием специальным лаком, который позволяет проводить необходимую дезактивацию. Часть помещений по требованию проекта полностью облицована листами нержавеющей стали.

Уточним, что монтаж технологического оборудования на модуле фабрикации/рефабрикации ОДЭК будет продолжаться около полутора лет. На самой площадке энергоблока с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300" в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу строительства атомного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU