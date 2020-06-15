2020-06-15T14:05:28+03:00
Недвижимость

В Томске власть передала в прокуратуру информацию по ТСЖ - нарушителям графика ремонта

Организации оказались не готовы к подаче горячей воды в дома
ИГОРЬ ТЮРИН
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Точное исполнение графика ремонта и подачи ресурса требуется от ТСЖ и УКТочное исполнение графика ремонта и подачи ресурса требуется от ТСЖ и УКФото: из открытых источников
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15 июня администрация Ленинского района Томска передала в прокуратуру сведения о 7 ТСЖ, своевременно не подготовивших внутридомовые коммуникации к подаче ресурса после планового ремонта на тепломагистралях, информирует пресс-служба мэрии.

По вине жилищных организаций, сорвавших сроки включения горячей воды, она вовремя не была подана в многоквартирные дома в пер. Дербышевском, 30 (ЖСК «Молодежный»), ул. К. Маркса, 15/1 (ТСЖ «Маркс»), 34 и 36 (ТСЖ «Пристанское»), Набережная озера, 22 (ТСЖ «Набережная озера, 22»), Р. Люксембург, 45 (ТСЖ «Жилье»), пр. Ленина, 126 (ТСЖ «Берег»), 133 (ТСЖ «Сибирские огни»).

Возобновление подачи горячей воды в указанных домах находится на контроле городской администрации. По всем интересующим вопросам жителям названных домов следует обращаться в ТСЖ и УК.

По информации департамента городского хозяйства Томска, сегодня в работе ресурсоснабжающей организации находятся магистрали, от которых запитаны 1314 многоквартирных домов, после ремонта горячая вода вернулась в 329 «многоквартирников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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