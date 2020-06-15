Свыше 30 новых спортивных площадок появятся в районах Томской области этим летом

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:13:16+03:00

Теперь у селян будет возможность хорошо подготовиться к сдаче норм ГТО Фото: из открытых источников

На них будет проходить подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО

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В течение лета в четырех районах Томской области оборудуют площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Работы по созданию объектов идут в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Объем финансирования в 2020 году составит 19,8 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

– Площадки появятся в центрах тестирования ГТО в Верхнекетском, Шегарском, Первомайском и Каргасокском районах. Все эти муниципалитеты заключили контракты с поставщиками, Каргасокский район уже получил оборудование и ведет его монтаж, остальные ожидают поступления, – сообщил начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

Еще в 18 районах Томской области устанавливают малобюджетные площадки для общефизической подготовки, а также сдачи норм ГТО. Запланирована установка 30 таких комплексов стоимостью около 300 тыс. рублей каждый.

Как уточнил Максим Максимов, площадки установлены в селе Малобрагино и на территории спортивного лагеря «Обская волна» в деревне Оськино Шегарского района; в селах Средний Васюган и Новоюгино Каргасокского района; в поселке Плотниково Бакчарского района, в городе Колпашево и в селе Озерное Колпашевского района; в городе Асино и в селах Батурино и Ново-Кусково Асиновского района. Остальные районы планируют закончить работы до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU