2020-06-15T15:35:48+03:00
Экономика

Томская область наращивает экспорт сельхозпродукции и в Европу, и в Азию

Этот показатель в регионе вырос на 50%
ИГОРЬ ТЮРИН
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Свинина из Томской области пользуется спросом во Вьетнаме.Свинина из Томской области пользуется спросом во Вьетнаме.Фото: из открытых источников
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К середине июня 2020 года объем экспорта продукции АПК в Томской области достиг 15,95 млн долларов США, что на 154,1% выше аналогичного периода прошлого года (10,35 млн долларов США), сообщает пресс-служба администрации региона.

Основной причиной роста стало расширение рынков сбыта и увеличение объемов поставок. В частности, компания «СИБАГРО» произвела первую отгрузку свинины во Вьетнам. При благоприятной рыночной конъюнктуре ежемесячно планируется поставлять вьетнамским потребителям не менее 135 тонн продукции свиноводства на общую сумму 0,3 млн долларов США.

Основную долю отгруженной сельхозпродукции (8,64 млн долларов США) занимают поставки в Китай. В первом полугодии из Томской области в Китай экспортировались масло рапсовое, субпродукты и мясо курицы, кедровый орех, мука пшеничная и пиво. Вторыми в структуре экспорта (1,82 млн долларов США) стали Нидерланды, которые являются потребителем органической продукции – гороха, пшеницы, семян льна и рапса. Казахстан за указанный период получил 45 видов товаров регионального агропрома на общую сумму 1,13 млн долларов США, из которых 53,5% составило пиво.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по итогам 2020 года объем экспорта продукции АПК в Томской области планируется в сумме 30,5 млн долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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